L’incontournable Nuit Rouge revient à Donceel avec Daddy-K en tête d’affiche

La nouvelle génération de membres du Cercle des jeunes de Limont est ensuite arrivée, en 2016, laquelle a également relancé le Lim’On Rock festival. "Cette édition de relance de la Nuit Rouge sera plus light que les précédentes, pour prendre la température." Elle se tiendra donc sur un seul jour, sous un chapiteau monté sur la place de Haneffe. Ceci dit, "on regarde vers l’avenir avec l’intention de l’organiser au moins sur deux jours lors des prochaines éditions. Mais dans ce cas, il nous faudrait un site adéquat pour pouvoir l’accueillir."

Et l’équipe organisatrice, attend-elle du monde ? "Oui, on espère avoir du monde. Les Nuits Rouges d’origine suscitaient un véritable engouement, ajoute le Donceelois. Quand on dit aux anciens du Cercle qu’on va de nouveau l’organiser, ils sont enthousiastes. C’était leurs premières soirées pour la plupart. Donc, oui, on espère que le bouche-à-oreille fera son effet. En plus, on attend une belle météo pour la semaine prochaine…"

Et ce sera Daddy-K, "déjà venu lors d’une ancienne édition", qui fera danser les noctambules, suivi en warm-up par Miss MJoy.

La Nuit Rouge se tiendra sur la place de Haneffe à Donceel, le samedi 22 avril dès 20 h 30. Entrée: 10 €. Les moins de 16 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure. Sont également prévus: food truck, bar, coin VIP et service de sécurité.