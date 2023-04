Le club d’aéromodélisme de Haneffe organise un grand largage d’œufs pour Pâques

Deux fois plus d’œufs que l’année passée

Sachant que cinq avions, embarquant chacun un kilo d’œufs, effectueront six largages, "ça fait un total de 30 kg". Autrement dit: deux fois plus que l’année passée. "Vu le succès rencontré en 2022, on a décidé de doubler la quantité." Il faut bien dire que, lors de la dernière édition, près de 200 personnes avaient pris part à l’événement.

Mais ce n’est pas tout, il y aura encore du changement. "L’année passée, on a remarqué que les grands bousculaient les plus petits, qui profitaient donc moins bien de l’événement." Pour résoudre ce problème, l’organisation a pris la décision de couper la piste en deux. "Les plus petits (NDLR: âgés de 1 à 5 ans) iront à gauche et les plus grands, à droite."

D’un point de vue pratique, la chasse aux œufs se déroulera le lundi 10 avril, de 14 à 16 h, au fond du Huvet. "On organisera un passage toutes les 20 minutes."

Mais attention, en cas de mauvais temps, l’événement pourrait être reporté au dimanche 16 avril. "S’il y a trop de vent, les avions ne pourront pas décoller", conclut Jacques Humblet.