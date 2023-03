Donceel : des primes pour inciter au "zéro déchet"

Cette première est matérialisée par une prime à l’achat de gourdes. "Tous les Donceelois qui achètent une gourde peuvent bénéficier d’une remise de 50%, sur présentation du ticket de caisse ou de toute autre preuve d’achat", ajoute l’employée communale, qui précise que la remise est toutefois plafonnée à 15 €. Et pour en profiter, il faut se rendre sur le site d’Intradel ( www.intradel.be) et remplir le formulaire y afférant. Toujours concernant cette sensibilisation à l’eau du robinet, "on a une fois encore demandé à Intradel que sa camionnette passe lors de nos petits marchés locaux pour faire goûter à l’aveugle l’eau du robinet".

Autre prime qui sera accordée aux Donceelois, mais seulement à partir du 28 mai, c’est celle pour l’achat de matériel de salle de bains à vocation "zéro déchet", une fois encore. Comme du shampoing solide, un socle à savon… Par contre, "on n’a pas encore les modalités pour cette action".