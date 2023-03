Voici les trois logos sélectionnés pour l'ODR de Donceel: à vous de voter

La sélection de ces trois logos s’est faite sur base de plusieurs critères, établis en concertation avec la Fondation rurale de Wallonie. "Nos choix se sont portés sur plusieurs éléments, informe l’échevin du Développement rural, Arnaud Delvaux. Tout d’abord la pertinence des logos avec notre commune rurale. Évidemment, il fallait qu’il soit représentatif. Il fallait aussi que plusieurs éléments transparaissent tels que le nom de la commune et le nom de l’opération."

D’autres aspects techniques sont également entrés en ligne de compte. "Par exemple, concernant les couleurs, ajoute l’échevin, il fallait que celles choisies dans le logo permettent qu’il reste lisible dans le cas où on l’imprime en noir et blanc."

Comment voter pour son logo préféré ? C’est très simple, il suffit de se rendre sur le site spécialement créé dans ce but ( www.donceelparticipation.info), de remplir le petit formulaire et de choisir le logo qui vous le plus touché. "À l’issue des votes, le créateur du logo qui l’emporte sera récompensé de 150 €, sous forme d’un Bongo, lors d’une remise de prix." Alors, à vous de jouer.