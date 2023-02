Wallonie en fleurs à Donceel: "On va faire appel à la participation citoyenne"

Avec ses deux fleurs, Donceel se place donc en tête des communes les mieux fleuries de l’arrondissement. Mais ce n’est pas le nombre de fleurs que cible la Commune, qui ne devra d’ailleurs renouveler son label que l’an prochain puisqu’on ne peut se représenter que toutes les deux années.

"On a reçu l’appel à candidatures cette semaine, qu’on passera en collège mercredi prochain, informe le bourgmestre, Philippe Mordant. Et honnêtement, trois fleurs, ce n’est pas notre objectif car il faut aller plus loin dans la démarche. Et l’investissement est conséquent. On va déjà tout faire pour garder les deux fleurs déjà acquises."

"On va lancer un concours de façades fleuries"

L’été dernier, ce sont 20 000 bulbes de narcisses et autres jonquilles qui ont été mis en terre, "et qui sortent déjà". Ceci en plus de la plantation de massifs fleuris, des vasques de fleurs annuelles, des bacs de voirie sans oublier les parcs de la commune qui sont agrémentés.

Ici, en plus d’entretenir tout ce travail déjà mené, "on va surtout faire appel à la participation citoyenne, ajoute le mayeur, en organisant un concours de façades fleuries. Cela n’est pas nécessairement pris en compte par le jury mais, c’est certain, ça fait partie de l’ambiance générale."

Et lorsque les membres du jury se baladeront à Donceel dans le cadre de "Wallonie en fleurs", ils ne pourront être qu’enchantés par les couleurs qui habilleront la petite commune rurale. "Et puis, c’est un bon moyen de sensibiliser les Donceelois à la nature et de les impliquer."

Toutefois, faire appel aux habitants ne veut pas dire que la Commune ne fera rien en son nom pour enrichir sa démarche. "D’autant plus qu’on a depuis le mois de novembre une Commission nature avec laquelle on peut travailler sur les différents projets verts."

Une 7e édition axée sur les enjeux touristiques

C’est la 7e édition de "Wallonie en fleurs". Et depuis toutes ces années, ce ne sont pas moins de 62 Villes et Communes, partout en Wallonie, qui s’affairent à fleurir leur territoire en vue d’obtenir le précieux label.

"En plus d’insister sur l’adaptation aux changements climatiques et le développement de la biodiversité, on souhaite, cette année, mettre en avant l’enjeu touristique du label, annonce l’organisation par voie de communiqué. Ceci en travaillant sur l’attractivité des communes, tant pour les habitants que pour les touristes de passage. Les candidats sont également amenés à encourager les initiatives citoyennes sur leur territoire, tels que des potagers collectifs, des espaces didactiques et pédagogiques… Car mettre en place une dynamique d’échanges et favoriser un maillage écologique global font partie intégrante des objectifs de Wallonie en fleurs."

Les inscriptions sont ouvertes

Toutes les Communes intéressées de prendre part pour la première fois à l’initiative – et celles qui doivent renouveler leur labellisation – ont encore le temps puisque les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 avril.

"Le niveau de labellisation est attribué aux candidats selon une série de critères qui vont de l’esthétique des aménagements à la stratégie de gestion globale, en passant par des actions diverses en faveur de la nature." Et en plus du label d’une, de deux ou de trois fleurs, les Communes participantes reçoivent également un chèque-cadeau à faire valoir chez l’un des 23 artisans du végétal membres du réseau Horticulteurs et pépiniéristes de Wallonie.

Comment candidater ? Il faut envoyer remplir le dossier de candidature via le formulaire en ligne qui se trouve sur le www.wallonieenfleurs.be/participer À noter que les Communes qui se sont présentées en 2021 doivent impérativement se représenter pour conserver leur label.