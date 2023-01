A Donceel, malgré la conjoncture actuelle difficile, on est parvenu à équilibrer le budget de 2023 et même à conserver un boni

Inflation globale

Si le bourgmestre admet que "l’exercice budgétaire est assez compliqué en Région wallonne" en fonction de l’inflation globale et des crises ou conflits qui font que "tout augmente, pour les Communes comme pour les ménages", il se réjouit que Donceel "ait anticipé, notamment en matière d’éclairage public dont la facture n’a pratiquement aucun impact sur les finances". Le fait de pouvoir accroître le bas de laine de quelque 150 000 € à l’exercice propre est révélateur de la bonne gestion assurée par l’échevine.

Le CPAS (de 395 000 à 460 000 €), la zone de police (de 235 000 à 285 000 €) et la zone de secours (71 000 €) figurent parmi les postes les plus importants des dépenses ordinaires. Les coûts de personnel, entre autres les valorisations de carrière et l’engagement, ainsi que les coûts de l’énergie font exploser ces dépenses. "Le boni cumulé de 1,28 million d’euros ne tient pas encore compte des résultats du compte 2022", souligne Caroline Vroninks.

Le budget extraordinaire reste malgré tout chargé. Plus de 30 "fiches" de projets y sont inscrites, sachant "que tous ces projets ne sortiront pas et que nous disposons de différents moyens prévus pour les payer", à savoir subsides, fonds propres ou emprunts. Tout en conservant une charge de dette raisonnable, en dessous de la limite autorisée par la tutelle régionale. Parmi ces projets, les réfections des rues Mélon, Joirkin, Ghaye et Liège (490 000 €), l’étude du nouveau dépôt communal (100 000 €), les entretiens de voirie (85 000 €) ou encore la rénovation énergétique des infrastructures de football (750 000 €) représentent les plus gros investissements. La conclusion revient au directeur financier, cité par Caroline Vroninks: "dans un contexte d’instabilité mondiale, il faut garder vigilance et prudence pour les investissements à long terme."