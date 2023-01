La Cuvée des Templiers va s'étendre en avril prochain à Donceel

Mais qu’est-ce qui pousse, rue Raquin ? "On a planté du chardonnay et du riesling. On replantera du chardonnay en avril mais aussi du pinot noir", ajoute le vigneron en herbe, qui précise que pour les 600 premiers pieds, plantés en avril dernier, "on a été aidé par les scouts de Fexhe pour qu’ils puissent financer leur camp".

Et jusqu’à maintenant, "ça se passe très bien. On a un bon taux de réussite. On aura déjà une récolte cette année, même si on n’en fera pas du vin. On devrait avoir une première récolte suffisamment significative en 2025. C’est à ce moment-là qu’on pourra, on l’espère, commencer à produire notre vin. Qu’on espère semblable aux vins d’Alsace."

Et Philippe Mordant aspire davantage à une production qualitative que quantitative. "Ce sera une production limitée. On ne dépassera pas les 1 200 bouteilles par an. On veut surtout proposer un vin de qualité."

Pour les 1 000 prochains pieds, qui rappelons-le seront plantés en avril, le bourgmestre invite les habitants à se manifester. "On aimerait impliquer la population. L’occasion de se rassembler autour d’un barbecue", et, bien sûr, d’un bon verre.

Prendre part à la plantation, ça vous dit ? Contactez le 0496/39 66 95 ou à gwen.streel@hotmail.be.