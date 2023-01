Ulysse et Guillaume ont sauvé Arnaud, victime d’un arrêt cardiaque sur un terrain de football: "C’est choquant à vivre"

"J’étais à l’autre bout du terrain quand j’ai vu le joueur tomber par terre. J’ai tout de suite compris que c’était grave. Il avait l’air de trembler et ne respirait plus, explique Ulysse Carbonneau. Avec Guillaume, on a pris les choses en main. On l’a d’abord mis sur le côté, puis sur le dos. On s’est très bien coordonné. Le défibrillateur est arrivé assez vite comme les secours."

« Je vous avoue ne pas avoir bien dormi cette nuit »

Professeur d’éducation physique dans la vie de tous les jours, le capitaine de Limont a eu les bons réflexes. "J’ai la chance d’avoir fait le brevet de sauvetage. Chaque année, je revois le protocole. D’ailleurs, avec mes élèves de rhéto, je réalise un cycle complet de six semaines sur les gestes de premier secours. Je vous avoue ne pas avoir bien dormi cette nuit. On est conscient d’avoir réalisé quelque chose de bien en sauvant une vie."

Guillaume Vanvinckenroye, le gardien limontois, a agi en professionnel. "Je travaille dans la sécurité et je n’ai pas hésité une seconde. Je savais que ce que je devais faire, dit-il. Au départ, je ne devais même pas être présent ce dimanche. Parfois, le destin fait bien les choses… Avec Ulysse, on se parlait beaucoup durant la réanimation. Il n’y a pas eu de précipitation. Je tiens d’ailleurs à féliciter les autres joueurs ainsi que les supporters. Chacun a eu une réaction géniale. Il n’y a pas eu d’attroupement et tout le monde a écouté les consignes."

Ce lundi, on apprenait qu’Arnaud De Benedictis était hors de danger. "Je suis extrêmement heureux car il pourra voir ses enfants grandir. Dimanche, quand l’ambulance est partie, les émotions sont remontées. Encore aujourd’hui (NDLR: lundi), je ne réalise pas encore. Un épisode comme celui-là reste choquant à vivre."