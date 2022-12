Le CPAS lance un appel au secours au Fédéral

Les Communes mises à mal

La conjoncture de 2022 fait exploser les coûts de l’énergie, après deux années de Covid et avec la guerre en Ukraine. Le CPAS donceelois doit faire face à des demandes supplémentaires des citoyens. "Certains doivent choisir entre manger et se chauffer, ajoute Geneviève Rolans. Cette situation est intenable pour nos CPAS qui vivent de l’aide communale. Par conséquent, ce sont les Communes qui sont mises à mal." Et la présidente de poursuivre: "tout en veillant au bien-être de nos citoyens et à la dignité humaine, il est impossible pour nous de prendre en charge toutes les factures impayées".

Le CPAS mise sur des économies d’échelle grâce aux synergies développées avec la Commune et revoit ses projets à la baisse. L’engagement d’un assistant social supplémentaire mi-temps est reporté. Face à la hausse de tous les postes de son budget (aides sociales sur fonds propres, aides sociales électricité, ILA…), alors que les recettes n’augmentent pas. Malgré tout, les assistants sociaux restent attentifs aux difficultés de tous…