Le RGH recrée la féerie de Noël

L’ouverture en fanfare, la petite, donne le ton. Bella Ciao lance cette soirée de Noël avec les jeunes. Les classiques suivent, parfois moins connus ou moins classiques. Jingle Bells, certes, mais aussi la Parade des animaux. La formation musicale de ses jeunes musiciens est assurée par la fanfare elle-même et trouve cet écho parmi les plus jeunes, en rythme. En percussions. Encadrés par les musiciens plus expérimentés qui jouent également avec la Grande Fanfare, enchaînant deux répétitions le même soir.

Un inédit figure encore au programme. En intermède, une improbable danse en noir et blanc, une difficile chorégraphie à neuf "danseuses". Pour enchanter un public un peu plus clairsemé que lors des dernières éditions.

Le récital de la Grande Fanfare se révèle à l’aune de cet anniversaire. Grandiose. La baguette magique de Fabian Hans apporte cette touche de magie supplémentaire. Pour que Noël soit une fête malgré les circonstances de cette année. Pour que la musique contribue à cette ambiance.

Grandiose, vraiment, ce concert. Entre musique de films et mélodies de Noël, tout a contribué à préparer cette fête. Avec les meilleurs vœux du bourgmestre, "synonymes de paix, de joie et d’espoir". Avec les meilleurs vœux musicaux de tous les musiciens aussi. Pour que la musique soit aussi synonyme de bonheur.