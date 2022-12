Des boîtes à dent originales proposées au marché de Noël de Haneffe

Tradition du mois de décembre, les marchés de Noël s’emparent des places et autres lieux dédiés à l’artisanat. Celui de Haneffe se tenait ce week-end dans le bâtiment du vieux Haneffe, en plein cœur du village. Au chaud et dans une ambiance très chaleureuse, une trentaine d’exposants de la région proposaient toute sorte de produits, tous issus de leurs mains. Laine, objets en bois, savons, confiseries, et… des boîtes à dents plutôt originales. Cindy Franz, une habitante du village, s’est lancée dans cette activité complémentaire en octobre dernier. En lançant " Ma Petite Porte Magique ", elle voulait partager sa solution contre l’angoisse liée à la perte des dents de lait et à la venue de la petite sourie chez les jeunes enfants. " J’avais moi-même peur quand j’étais petite, et quand j’ai vu que mon petit garçon développait cette même angoisse, j’ai réfléchi à une façon de palier ça. Il m’est alors venu l’idée d’une petite porte " magique " que l’enfant peut mettre où il le souhaite, sur un meuble ou fixée au mur. Il y met sa dent et se réveille avec le petit cadeau. Vu le succès que ça a eu avec mon enfant, j’ai voulu partager ça avec les autres parents. "