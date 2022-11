Qui veut dessiner le logo de l’opération de développement rural ?

Ce n’est pas la première opération de développement rural que la commune hesbignonne lance. Mais sans grand succès auparavant. Une telle opération vise à améliorer le cadre de vie des habitants de la commune en les intégrant à la réflexion. À eux de pointer les projets et actions qu’ils veulent développer, dans des thématiques qui touchent à la vie locale. À la mobilité, à l’environnement, à la ruralité, à la convivialité, à l’aménagement du territoire. "Il y a eu trois ou quatre tentatives qui n’ont pas abouti, note l’échevin donceelois. Ici, on a reçu un avis favorable pour nous lancer." Donceel avait déjà anticipé le lancement de cette nouvelle opération en créant une commission nature et une autre axée sur la mobilité. "On va les intégrer dans le PCDR."

Et le logo ? Il doit respecter la philosophie de l’opération de développement rural. On doit y retrouver le caractère rural mais aussi un élément qui fera penser à Donceel. Que ce soit un blason, un texte, une image, des couleurs ; le logo doit représenter la commune. Un prix récompensera le logo qui sera choisi par un jury composé par les membres du collège et les représentantes de la Fondation rurale de Wallonie. "La Fondation rurale nous a transmis des logos d’autres opérations de développement rural à titre d’exemple", ajoute l’échevin Delvaux. L’auteur du logo qui représentera l’opération lancée à Donceel recevra un bongo d’une valeur de 150 €. "C’est une bonne opportunité. Maintenant, y aura-t-il un engouement pour le concours ? On l’espère. Mais je ne doute pas qu’on aura un retour positif parmi les 3 200 habitants de la commune." Et celui qui gagnera verra son logo coiffer cette nouvelle opération de développement rural.

Comment faire ? Le projet est à rentrer par mail pour le lundi 22 janvier au plus tard à la Fondation rurale de Wallonie sous l’adresse mail odrdonceel@gmail.com.