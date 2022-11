Meurtre de Thomas Monjoie: les policiers formeront une longue haie d’honneur pour le cortège funéraire, ce vendredi, à Waremme

Les policiers de tout le pays ont en effet décidé de lui rendre un dernier hommage en formant une grande haie d’honneur pour encadrer le cortège qui démarrera à 11h du funérarium François, rue des Prés à Waremme, jusqu’au cimetière de Limont (Donceel) d’où le policier était originaire et où il sera inhumé.

André Jamers, chef de zone de la police de Hesbaye, coordonne le dispositif. "C’est au départ une demande de la police de Bruxelles-Nord où travaillait Thomas Monjoie. Mais on attend entre 3 000 et 4 000 policiers de toutes les zones de pays, voire même de l’étranger. Rien que la délégation de Liège comptera 400 personnes. Il n’y a pas de normes arrêtées au sein de la police pour ce type de drame mais il paraît normal, logique, convenu, que les policiers se manifestent. Ils sont dans une grande émotion, dans une infinie tristesse."

Les policiers escorteront le cortège sur une partie du tracé. "Ils formeront deux files, de part et d’autre de la chaussée, précise André Jamers. Ils seront présents rue des Prés, rue de Berloz, rue de Selys-Longchamps, chemin de Petit-Axhe jusqu’à la chaussée romaine. On arrêtera à cet endroit-là car après, ça devient trop dangereux. Il n’y a pas d’accotement et le trafic est trop dense."

De 9h à 14 h, ces quatre rues (rue des Prés, rue de Berloz, rue de Selys-Longchamps, chemin de Petit-Axhe) seront donc soumises à des mesures de circulation particulières. Il sera interdit de circuler et de stationner dans toute la zone.

Pour rappel, la famille insiste pour que l’inhumation se déroule dans la stricte intimité familiale.