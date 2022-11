Les nouveaux Doncellois ont attendu 3 ans

Le récent week-end de la soirée du bourgmestre aura permis aux nouveaux habitants de partager quelques moments ensemble, de se rencontrer et pour certains, de prolonger lors du souper et de la soirée.

Renouvellement annuel de la population de 5%

Philippe Mordant a accueilli les citoyens avec les échevins et conseillers mais également les membres du CPAS. S’il les a présentés toutes et tous, il a aussi énuméré "l’offre" communale et tous les services à disposition de la population.

Avant de partager l’apéro et de prolonger la rencontre, il a insisté sur "les années Covid qui ont empêché d’organiser plus tôt cette réception. Les habitants arrivés en 2019 et 2020 connaissent déjà la commune et son administration". S’il est revenu sur le nombre, il a toutefois spécifié que "la population se renouvelle chaque année à raison de plus ou moins 5%. Depuis 2018, nous ne comptons que 40 personnes en plus. Il s’agit d’un véritable turn-over".