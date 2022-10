Vaccination anti-Covid: les pharmacies prennent désormais clairement la relève

Le lien entre le médecin et le patient

Hier lundi, la pharmacie Santis vaccinait donc ses premiers patients contre le Covid-19. Le pharmacien sait de quoi il en retourne puisqu’il a préparé les vaccins tous les vendredis au sein du centre de vaccination de Hannut, et cela pendant des mois. "J’étais déjà bien dedans, explique-t-il. Il est important de soutenir l’action." Le Donceelois en est aujourd’hui persuadé: c’est dans les pharmacies qu’est l’avenir de la vaccination. Oui, les médecins traitants sont là, prêts à faire leur part et à vacciner eux aussi. Mais ils sont déjà tellement débordés que les pharmaciens peuvent être la solution. "Les pharmacies deviennent un pôle santé où on y fait des prises de sang, la détection de la glycémie et des tests PCR, où on trouve une bandagisterie. Le pharmacien tient un rôle central entre le médecin et le patient." Philippe Mordant y voit l’occasion pour les médecins de déléguer une partie de leurs tâches. Aujourd’hui, alors qu’on évoque le manque cruel de médecins généralistes dans certaines zones du pays, les pharmaciens peuvent aider même si "on n’est pas là pour remplacer".

Depuis peu, les pharmaciens peuvent vacciner. À la pharmacie donceeloise, c’était une évidence qu’il fallait s’impliquer encore plus. Mais pas n’importe comment. "Il a fallu suivre des formations au sein de la Société scientifique pour les pharmaciens. On a ainsi suivi des formations de secouriste, on a aussi pratiqué sur des mannequins, on a suivi des cours de réanimation." En plus d’une formation technique pour la vaccination mais aussi la préparation et le stockage des vaccins. "Il y a aussi tout l’aspect administratif. On s’occupe de l’encodage via la plateforme afin que la mise à jour sur masante.be soit faite. " Les trois pharmaciens donceelois ont suivi tout le process et vaccinent depuis ce lundi, mais uniquement sur rendez-vous. "C’est difficilement possible sans rendez-vous car on doit prévoir six doses par fiole. Donc, on prend de douze à 18 rendez-vous par jour." Et les premiers candidats à cette dose booster ont poussé la porte de la pharmacie lundi. "Vacciner dans une pharmacie de village, çà permet aux gens de venir chez des gens qu’ils connaissent, ils sont dans un cadre qu’ils connaissent. Ils en profitent aussi pour papoter avec d’autres." Le pharmacien a dû aménager un local spécialement dédicacé à la vaccination. Un local à l’écart du comptoir et des rayons, un lieu discret "pour faire cela en toute sécurité. Il y a même un lit si quelqu’un fait un malaise."

Se faire vacciner gratuitement

Vacciner contre le Covid est clairement une plus-value pour le pharmacien alors que les pharmacies sont mises à mal par les marges de plus en plus restreintes sur les médicaments. Aussi, cela revalorise dans son travail au quotidien: le pharmacien n’est plus ainsi un simple épicier derrière son comptoir, "on a un vrai rôle à jouer".

Les trois pharmaciens de l’équipe ont choisi de suivre les formations pour pouvoir vacciner, les aide-pharmaciens prennent en charge l’aspect administratif. Ce mardi, ils auront deux plages complètes à gérer. "On espace les plages horaires pour être plus à l’aise dans le lancement de la vaccination en pharmacie, pour éviter de mettre les gens en stress."

Philippe Mordant en est aujourd’hui convaincu: s’il y a à nouveau une campagne de vaccination, elle ne se fera plus dans des centres comme aujourd’hui encore car cela a un coût, un gros coût même. Alors oui, il y aura toujours probablement un centre de référence par province, mais ce sont les médecins et les pharmaciens qui prendront la relève. "Et chez nous, se faire vacciner ne coûte pas un euro, tout comme dans les centres de vaccination."