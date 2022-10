À la fois bourgmestre de Donceel et riverain du projet Joassin Invest dans la rue Caquin, Philippe Mordant est forcément très concerné par le projet de 23 logements visé par la demande de permis d’urbanisme. "Je me garde de donner mon avis personnel pour l’instant, mais je suis évidemment attentif aux différentes remarques émises dès la communication faite sur le projet par le promoteur. Nous verrons les suites du dossier. C’est vrai que plusieurs projets ont déjà été refusés à cet endroit sous les précédentes législatures, mais ce n’est pas pour cela qu’il n’y aura jamais rien. Il ne faut pas oublier que cela reste un terrain constructible. Mais avec sa caractéristique en surplomb sur un talus, il demande des aménagements. Il y a moyen de le faire, mais il faut raison garder et on doit être vigilant. Il faudra peut-être aussi voir si la SPRL Joassin Invest a la volonté de se mettre autour de la table, d’entendre les remarques du collège et celles des citoyens formulées dans l’enquête publique. Je pense qu’elle est à même de proposer autre chose. Plus généralement, on est à la croisée des chemins. Il faut du logement pour tous, mais pas à n’importe quel prix. Nous mettre en route vers un Schéma de développement rural (NDLR: tel que voté lors du dernier conseil communal) est important."