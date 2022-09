aéroport, la Région flamande, 2 Communes wallonnes, 8 flamandes et 4 des Pays-Bas… Les jours passent, le délai pour déposer un recours contre le permis de Liege Airport, diminue… Il ne reste en effet que quelques jours (courant de la semaine prochaine) pour les requérants… Et à ce stade, comme on pouvait s’y attendre, les recours relatifs à ce renouvellement de permis (pour 20 ans) sont déjà légion, à commencer par l’exploitant lui-même donc.

Liege Airport estime en effet que les restrictions imposées (50 000 mouvements par an, moins de vols la nuit, quotas sonores) sont pénalisantes… Ce mercredi, on comptait aussi 17 autres recours introduits, avec des arguments tout à fait contraires à ceux avancés par l’exploitant.

Comme nous l’a confirmé la direction wallonne des recours, ce sont donc 18 recours qui avaient été introduits ce mercredi 28 septembre… En marge de celui déposé par Liege Airport, plusieurs Communes participent à “l’action”. Surprise toutefois, celles-ci sont davantage localisées en Flandre et aux Pays-Bas. En Wallonie, seules Hannut et Donceel ont introduit un recours à ce stade.

Du côté des pouvoirs publics en effet, on retiendra qu’aucune Commune wallonne, exception faite des deux précitées, n’a jugé opportun de déposer un recours contre le nouveau permis… Dans la presse, le bourgmestre d’Awans estimait récemment que les conditions émises permettaient un compromis acceptable. Aucune action du côté d’Ans, de Grâce-Hollogne, de Fexhe-le-Haut-Clocher, de Flémalle ou d’Awans donc… Plus au Nord toutefois, tant en Belgique qu’au Pays-Bas, les recours ont bien été transmis : la Région flamande figure ainsi parmi les dépositaires tout comme 8 Communes flamandes et 4 des Pays-Bas, dont Maastricht.

Conseil d’État ?

Autre recours, sans surprise, celui envoyé le 19 septembre dernier par le Comité Liege Air propre. “ Un épais dossier d’environ 300 pages dont la majorité est connue de nos sympathisants”, se réjouissent les représentants du comité… Les arguments développés par ce dernier rencontrent ceux du collectif Stop Alibaba&co et font état d’importants manquements à la législation. Principal reproche en effet, en marge des mouvements et des quotas jugés trop élevés : l’absence de prise en compte des enjeux climatiques dans l’étude d’incidences.

Suite au dépôt de ces recours, les ministres wallons de l’Environnement, Céline Tellier, et de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, auront la difficile tâche de trancher. Mais les collectifs d’annoncer déjà que, en cas d’issue positive pour le permis, “il reste la solution du Conseil d’État”…