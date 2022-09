Banglaboost va partir construire 10 maisons au Bangladesh

Il y a peu, un repas était organisé à Donceel en vue de récolter des fonds. Et ce sont 2 500 € qui sont venus s’ajouter à l’argent déjà récolté par l’association donceeloise. "Cela va permettre de construire deux maisons en plus, se réjouit le Donceelois. On peut construire trois maisons simultanément car je travaille avec trois équipes de maçons et de charpentiers." À noter qu’une école a aussi été construite début de cette année à Nokla.

Les créations de l’atelier Asha au marché de Noël de Haneffe

Asha, ça veut dire "espoir" en bengali. C’est aussi le nom qui a été donné à un atelier créé au Bangladesh pour permettre à des femmes de travailler. Et leur donner un peu de cet espoir. Leurs créations seront mises en vente lors du marché de Noël de Haneffe les 9 et 10 décembre. "Elles réalisent des objets brodés à la main, comme des boules de Noël, des nappes… Ce sont des femmes qui viennent des bidonvilles et cet atelier qu’on a mis en place avec un ami leur permet de gagner de l’argent et de subvenir à leurs besoins de base, comme nourrir leurs enfants, accéder aux soins de santé…"

Pour récolter des fonds, l’association compte sur les dons divers tels que ceux du Rotary club de Verlaine, de l’association flamande Banglabari mais aussi sur un subside de 500 € annuel remis par la Commune de Donceel. D’autres actions seront également menées par l’association en vue de récolter des fonds. "On prendra part en juin 2023 aux journées portes ouvertes de la ferme Schalenbourg. En mai, on organisait un souper fromage à la salle de Hodeige mais on a profité des deux années Covid pour y faire des travaux, qui sont toujours en cours. Peut-être seront-ils terminés d’ici là mais on n’est pas encore certain de pouvoir l’organiser."

www.banglaboost.org