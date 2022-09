75 bougies pour les petits avions à Donceel

Guillaume Dethys est un Mohatois qui vit sa passion à fond. Il était présent avec ses quatre modèles réduits, ses avions sont tous uniques en leur genre. Celui qui attire le regard en premier est sans doute son jet à réaction. Ce mini-avion de chasse est propulsé par un vrai réacteur miniature. "En vitesse de pointe, on peut monter facilement à 150, voire 200 km/h. Comme l'appareil se pilote à l'oeil, il faut vraiment être initié pour le manier comme il faut, surtout en cas de pépins, sinon c'est le crash assuré." Mais comment est-ce que le pilote parvient à comprendre le comportement de son modèle réduit. "En fait, cela se ressent par rapport au comportement et au ressenti avec la manette. Il faut de bons réflexes car tout va très vite."À côté de son jet, Guillaume a installé ses deux avions à moteur, eux plus traditionnels dans le milieu.

Mais avant de prendre les airs, ces maquettes nécessitent une préparation très méticuleuse. "Le montage prend assez bien de temps parce qu'il faut être sûr que tout soit bien installé, très précisément, il ne faut pas oublier le moindre détail, le moindre branchement ou la moindre petite vis. 80% des accidents sont liés à un défaut d'installation." Au total, il aura fallu plus d'une heure à Guillaume pour assembler ses trois avions.

Évidemment, cette passion de la petite aviation et de la petite mécanique a un coût. "E n moyenne, un kit d'avion simple complet peut coûter dans les 2000€, il faut ensuite compter le temps d'assemblage avant de le voir voler pour la première fois. Ensuite, il ne reste que de l'essence 98 à mettre dans le réservoir, ca ne coûte pas cher en volage. Mais pour mon jet, les prix sont différents. Le kit complet peut monter jusqu'à 4500€, et il faut ajouter à ça du pétrole blanc, et de l'huile pour la turbine, qui est spéciale car elle doit supporter une température de 250°. Elle coûte 15€ le litre et il m'en faut 3 à 4 dans le réservoir, que je vide en 5 minutes. Je vous laisse faire le calcul."