Tétraplégique après s’être fait tirer dessus par un Donceelois

Pour rappel, cette nuit-là, Joachim V. circulait en voiture avec sa compagne. Une dispute a éclaté. Le conducteur a déposé la jeune femme en plein milieu de la rue Marnix à Seraing, une rue connue pour abriter des bars de prostitution. La jeune femme qui se sentait en insécurité, a appelé la police. Jonathan s’est approché d’elle pour lui venir en aide. C’est alors que Joachim est revenu armé sur place et a tiré à plusieurs reprises sur Jonathan!

Ce dernier a été grièvement blessé au cou et à la hanche. Ses jours étaient en danger. Les secours sont intervenus et ont pris en charge la victime. L’homme a été opéré, mais gardera à vie de lourdes séquelles de cette agression particulièrement violente et gratuite. Le suspect a été arrêté. Il n’a pas nié les faits, mais a déclaré ne se souvenir de rien… Il a été mis sous mandat d’arrêt avant de poursuivre le reste de sa détention sous la surveillance d’un bracelet électronique. Il devra répondre de ses faits devant un tribunal.

"Mon client est arrivé sur les lieux par hasard,indique Me Alexandre Wilmotte, l’avocat de Jonathan.Il a constaté qu’une dispute conjugale avait lieu. Une dispute avec laquelle il n’avait strictement rien à voir. La police, qui était en contact avec la dame, lui a demandé de rester sur les lieux."

«Sa vie est détruite»

C’est peu après que la vie de Jonathan a basculé."L’auteur est alors revenu armé. Il a fait feu de façon totalement incompréhensible. Résultat, mon client, père de deux enfants, est désormais tétraplégique!"

Le passage devant un juge pourrait permettre d’y voir un peu plus clair sur cette tragique affaire."Il s’agit d’un honnête homme qui n’avait rien demandé et dont la vie est désormais détruite", termine Me Wilmotte qui assurera les intérêts de Jonathan et de plusieurs de ses proches.