La 2e édition des Apéros mobiles: une seule date prévue cette année

Fond musical, bar, pain saucisse…"Les Apéros mobiles, c’est un événement familial et donc, surtout, l’occasion de réunir les gens autour d’une bonne cause". Et en cas de pluie, les "apéroteurs" pourront trouver un abri.

En faveur de Haut-Regard et de Banglaboost

Et cette année, ce sont à deux ASBL que seront remis les bénéfices de l’événement. Il s’agit de Haut-Regard (Waremme) et de Banglaboost (Donceel)."L’an dernier, les bénéfices étaient destinés à l’aide aux sinistrés et notamment à deux écoles de Trooz touchées par les inondations, à qui on avait remis respectivement 2 500 €."Cet argent avait permis aux deux établissements scolaires de faire l’achat de matériel,"comme des chaises, des bancs"mais aussi de modules de jeux…"On n’a pas encore trouvé le temps mais on ira d’ailleurs à leur rencontre à la rentrée scolaire."

L’événement se tiendra donc vendredi, de 18 à 2 h du matin, à hauteur du n°12 de la rue de l’Église (devant le local du Cercle des jeunes).