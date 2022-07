Marie Delcour, nouvelle directrice des écoles

Dépolitiser les nominations

"Le vote de ce soir pour désigner le directeur des écoles et le directeur général de la Commune est purement démocratique. Il se base sur un rapport réalisé par un éminent jury de professionnels auxquels le collège a confié les recrutements et a entièrement fait confiance. En aucun cas, le collège n’est intervenu."Le bourgmestre contextualise ainsi la procédure d’examens qui a amené à la désignation des candidats pour les deux postes.

"Les deux décisions sont de bon augure tant pour l’école que pour l’administration,renchérit Philippe Mordant.Je suis heureux que le jury nous propose une candidate interne à l’école, qui dans la foulée libère une place d’enseignante alors que nous allions perdre un emploi à la rentrée scolaire."

Suite à une première affaire concernant l’ancien directeur de l’école en 2019, visant un comportement verbal inapproprié (mauvaise communication, harcèlement et insultes), les parents avaient déploré cette attitude et certains avaient retiré leurs enfants de l’école. L’érosion de la population scolaire se chiffre à 42 élèves entre 2020 et 2021. La seconde affaire, qui remonte à fin 2021, concerne"une grave erreur administrative",confiait l’échevine de l’enseignement, Cécile Bruwier (actuellement en vacances) en mars 2022. Affaire qui a mené à la démission du directeur au 1er avril 2022. Il s’agirait en fait d’un détournement d’argent. La saga trouve ainsi un épilogue avec la perspective d’un avenir pédagogique serein, dans un climat de confiance.