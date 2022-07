Le nouveau directeur des écoles de Donceel opérationnel dès le 1er  août

Le bourgmestre Philippe Mordant est clair: il veut aller de l’avant."Il est temps de tourner cette page pas très glorieuse pour l’école de Donceel qui, de plus, ne le méritait pas."Les écoles donceeloises auront en effet bientôt leur nouveau directeur et pourront tirer un trait sur ces derniers mois qui ont vu le directeur démissionner pour faute grave (il est soupçonné d’avoir détourné de l’argent à son profit). Depuis, le collège a bien déposé plainte. "Les avocats des parties se sont vus une ou deux fois. Mais les suites judiciaires du dossier, on n’a pas la main dessus."