Des barbecues publics installés dans les différents quartiers

Des endroits conviviaux

L’idée de la Commune est de proposer des endroits conviviaux où se retrouver entre amis ou en famille ou même se rencontrer entre voisins. "À côté du barbecue, nous avons également installé des tables, des mange-debout et des jeux pour les enfants." Bref, tout ce qu’il faut pour passer un bon moment. Reste juste à amener le charbon de bois et sa viande ou ses légumes à griller. "Pour les plus gros barbecues, nous ne laissons, par contre, pas les grilles sur place pour éviter qu’on nous les vole. Mais les gens peuvent venir les retirer au dépôt communal durant la journée, précise le bourgmestre. Il suffit de nous les rapporter ensuite."

Pas de dégradation

Pour le moment, en tout cas, tout se passe bien. "Nous n’avons pas constaté de dégradation. Et on encourage d’ailleurs les gens à continuer à prendre soin de ces espaces."