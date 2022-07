Donceel verse 235000€ au budget de la zone. "Et ce n’est pas fini. Sur deux ans, nous avons vidé le bas de laine qui était de 1million. La dotation pourrait doubler en 2023, ce qui explique la prise de position des bourgmestres. Ne pas voter la dotation au conseil serait un juste retour des choses mais les bourgmestres se sont engagés à les voter pour pouvoir réaliser les investissements prévus."

Le vote se fait à contrecœur. "Nous n’avons pas le choix parce que, quoi qu’il arrive, la Province peut réquisitionner cette dotation." Le conseil estime que c’est "bien de parler sécurité aux citoyens, mais qu’il faut en donner les moyens" . Et si on revenait donc aux gardes champêtres? Il faudrait donc malgré tout payer la dotation… Le vote favorable et unanime est marqué d’un "oui" peu convaincant et forcé.