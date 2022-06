Le profil du directeur revu

L’appel à candidature pour le poste de direction de l’école communale compte actuellement un seul postulant. Le conseil a revu le profil de fonction-type et adapté les critères pour éviter un éventuel recours de procédure. La grille d’ensemble des critères d’évaluation et des cotations a ainsi été modifiée. Les candidats (y compris l’actuel postulant) doivent réintroduire un dossier avant l’entretien prévu le 12 juillet devant un jury composé de deux directeurs d’école et d’un directeur général. Le candidat désigné sera proposé au conseil communal du 26 juillet, en vue d’une prise de fonction avant la rentrée scolaire. Geneviève de Sart a été prolongée de directrice jusqu’au 31 juillet.