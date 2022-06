À Donceel, une première édition des Fêtes de la musique pour que revive le son (photos et vidéo)

"On avait fréquemment des contacts entre nous et se croisait régulièrement sur nos manifestations respectives, détaille Loïc Maisse, chargé de communication et programmateur pour l’ASBL Inkipit, qui organise par ailleurs le festival éponyme . Comme il n’y avait pas vraiment de Fête de la musique dans la région, nous avons imaginé cette collaboration et rentré un dossier de candidature auprès du conseil de la musique qui organise l’ensemble des concerts prévus ce week-end . On a ainsi pu avoir un coup de pouce de 2000€ ainsi que des aides au niveau de la promotion et de la logistique. On a ainsi travaillé main dans la main avec le Cercle des jeunes de Limont pour pallier au manque de Fêtes de la musique en Hesbaye et on voit que le public a répondu présent. On voulait proposer une après-midi ainsi qu’une soirée festives et conviviales pour tous les âges et pour tous les goûts."

Leur premier concert

Revivre des Fêtes de la musique après des mois de silence, c’était comme reprendre sa vie là où on l’avait arrêtée. Les premiers accords de guitare résonnent dans la prairie de la ferme Schalenbourg, rue des Templiers. Les cœurs s’emballent. Le chanteur de Digitale Pourpre débite le texte de Franz Ferdinand, Take Me Out, d’une précision admirable. Ceci avec une présence scénique engagée. Ça donne envie de bouger aussi, de balancer les bras, de danser, de taper le pied au rythme des beats. Et le public prend alors conscience que l’ambiance des concerts en plein air a manqué et que les lives en streaming ne remplaceront jamais le réel.

Du pop-rock au rock alternatif en passant par des covers, du rap et de l’electro, la programmation avait de quoi séduire mais permettait surtout de faire découvrir de nouveaux groupes. "Notre objectif est toujours de faire émerger des artistes de la région, confie Loïc Maisse. C’est pourquoi on choisit toujours des musiciens qui jouent leurs propres compositions la plupart du temps" , précise le programmateur.

Léanne Roger, bassiste de Digitale Pourpre, a vécu son premier concert. "On s’était déjà produit dans des cafés mais on n’avait jamais fait de scène officielle. On s’est éclaté et on n’a quasi pas fait de fautes, sourit la Waremmienne de 19 ans. C’est très différent de là où on joue habituellement. Pour aujourd’hui, nous avons fait une sélection avec nos propres compositions mais aussi des reprises rock. Nous allons d’ailleurs sortir notre premier EP dans le courant de cet été."

Les 36°C affichés au thermomètre n’auront donc pas refroidi ni le public, ni les musiciens. C’était chaud à Donceel, à tous les niveaux.