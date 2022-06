La première brocante nocturne des Agnes

Objectif atteint pour cette première, entre discussions, marchandage et petites pépites de brocante dès le milieu de l’après-midi pour les chineurs invétérés.

De belles ventes pour certains brocanteurs, et au-delà de belles rencontres. Avec cette impression de retrouvailles après des moments de confinement et de privation de liens sociaux.

Une centaine d’emplacements occupés

Une bonne centaine d’emplacements étaient occupés (sur les 140 réservations). " Il y a pas mal d’événements à Jeneffe, notamment avec les concerts à la ferme Lekane et de beaux moments à partager" , poursuit Jean-Paul Stasse. La prochaine manifestation? Le 27 août pour une fête estivale "On the beach", avant le passage de saint Nicolas pour les enfants et les aînés. La nouvelle dynamique de Jeneffe est en bien en marche, au rythme des "Agnes". Grâce aux "Agnes"…