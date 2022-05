Haneffe (R2) signe le jeune Kerkofs

Intérieur polyvalent, ce pivot représentera l’avenir pour des Templiers qui continuent à rajeunir les cadres avec des éléments devant dominer en P3 et apprendre en R2 tout en y grappillant temps de jeu et expérience afin de remplacer prochainement la génération actuelle. Une excellente pioche donc et dans la cohérence du projet de Renaud Leclercq.