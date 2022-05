Chantier stoppé rue Puits au Moulin: les choses mises à plat

Plusieurs manquements avaient été observés sur le chantier de réfection de l’égouttage qui se tient en ce moment à la rue Puits au Moulin, à Haneffe (Donceel). C’est pourquoi la semaine passée, la Commune avait fait stopper les travaux et convoqué une réunion avec la société qui les réalise. Ils ont repris entre-temps. "Les manquements qu’on a constatés avec l’AIDE concernent tout particulièrement la sécurité" , informe le bourgmestre de la commune hesbignonne, Philippe Mordant, qui décline: "Le balisage de chantier à destination des usagers était problématique, voire absent, mais aussi le système de barrières de protection. Ce qui représentait un danger, notamment au niveau des trous présents sur le chantier et qui parfois sont profonds de 4-5mètres." La Commune a donc demandé à la société de respecter le balisage et la sécurisation du chantier.