Les riverains s’inquiètent de la vitesse au carrefour de la rue Chabot

Déplacer la plaque d’agglomération?

Paul Lewandowski et Fabian Mercy ont profité de la séance d’interpellations en pré-conseil pour faire part de "leur sentiment d’exaspération face à la vitesse trop élevée rue Chabot. Il faut trouver une solution pour diminuer cette vitesse."

Ils suggèrent de déplacer le panneau d’agglomération, limitant la vitesse à 50 km/h, avant le carrefour du chemin de la Croisette.

"Rouler à 90 km/h à cet endroit, c’est aberrant. C’est un danger au quotidien pour aborder les carrefours ou sortir de son allée de garage. On parle de vies en danger. Nous voulons sauver des vies, celles de nos enfants mais aussi de nos animaux" insiste Fabian Mercy, jeune papa.

La problématique de la vitesse excessive est certes présente dans de nombreuses rues mais elle est criante dans cette portion de route, à 90 km/h. "J’ai été choqué à plusieurs reprises parce que mon voisin a failli se faire accrocher par une voiture", ajoute encore Paul Lewandowski.

Dans le cas précis, elle concerne de nouvelles habitations. "On se rend compte que la situation est compliquée et je comprends votre inquiétude comme jeune papa , répond le bourgmestre Philippe Mordant. Les entrées de village sont de plus en plus dangereuses. Je pense qu’il y a une solution pour ces maisons situées hors agglomération. 90 km/h, c’est beaucoup trop" . Une réflexion sera menée avec l’échevin des Travaux et la responsable de la Région wallonne. Pour déplacer le panneau? "Mais déplacer le panneau ne sera pas suffisant, ajoute l’échevin Arnaud Delvaux. Il faut aménager une zone-test, avec une chicane" . À suivre rapidement. "N’attendez pas un drame", lance Paul Lewandowski