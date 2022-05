Donceel : la balade, redevenue dînatoire et gourmande après l’abstinence forcée

Vin chaud et potage…

Imaginez donc après l’apéro "Sour" de Jérôme accompagné des zakouski de Marie-Thérèse et Jacqueline, une entrée froide signée Arnaud sous la forme d’un filet pur de porc poché au vin rouge agréablement escorté de ses accompagnements. L’arrêt "potage de Pernelle" s’est révélé encore bienvenu alors que le soleil ne brillait que par son absence à ce moment. Il aurait même fallu un vin chaud. Mais le duo de brochettes d’Ives va annoncer l’été. Le soleil sort enfin. Les quelque 150 baladeurs laissent tomber pulls et vestes! La balade devient estivale pour aborder les fromages de la Ferme Schalenbourg et l’esquimau maison de John John, de circonstance. "Nous avons dû refuser 16 inscriptions vraiment trop tardives, souligne Jacques Borremans-Galloy, co-organisatrice. Mais nous avons accueilli avec plaisir deux réfugiées ukrainiennes (et un enfant) à qui nous avons offert la balade."

L’organisation a certes pu compter sur une trentaine de bénévoles "qui ont consacré leur dimanche… et même avant, pour préparer les repas et la logistique", mais plus encore sur "les quatre propriétaires de ces fermes qui ont ouvert leurs portes" aux gourmands ravis.

Prochain rendez-vous au Marché de Noël!