Un avenant de 23000€ pour le projet de rénovation énergétique au centre sportif

Pour rappel, ce dossier se décline en deux lots. "Le premier (NDLR: 662500€), informe l’échevin des Travaux et des Énergies renouvelables, Arnaud Delvaux, concerne l’isolation du bâtiment. On refait toute l’enveloppe de ce dernier, de la toiture au bardage. Cette phase des travaux est quasiment terminée." Le second lot, estimé à 92383€, concerne davantage le remplacement des luminaires. "Jusqu’alors, le centre sportif était éclairé par des ampoules aux iodures de mercure, qui donne un éclairage ambré blanc-orange. Une technologie très gourmande en énergie qu’il était temps d’actualiser." Le plus gros de ces travaux concerne les vestiaires ainsi que les petit et grand plateaux sportifs. "On a aussi placé des cellules photométriques, qui captent les mouvements."

Au terme de ces travaux, l’échevin projette que la consommation en énergie aura diminué d’un tiers. "On voit d’ailleurs déjà une amélioration. On espère un retour sur investissement dans les 4-5 ans."