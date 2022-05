Retrouverez-vous l’une des sept boules de cristal cachées à Donceel? La chasse commence ce vendredi!

Cachées çà et là dans chaque village de la commune de Donceel, sept boules de cristal bleues seront à retrouver, dès ce vendredi. Organisée par Chris Chris Event, la 3eédition du jeu aura lieu jusqu’à ce que chaque boule soit découverte. "Les participants devront, au fil des semaines, retrouver les boules sur base d’un seul indice au départ (NDLR: qui sera dévoilé ce vendredi à 20h sur la page Facebook "Chasse aux boules de cristal Donceel) ; d’autres indices si les boules peinent à être retrouvées" , informe Christophe Perin, l’organisateur. Et cette fois, tout qui veut pourra y prendre part, Donceelois ou non.