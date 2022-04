48Heures run & bike à Donceel: il reste encore des places

Il est encore possible de s’inscrire pour la 3eédition des 48Heures run & bike for life, qui se tiendront les 22 et 23mai prochains à Jeneffe (Donceel). Ceci en faveur de Viva for Life. À noter que l’an dernier, l’action avait permis de récolter plus de 4600€. "Il reste encore trois créneauxhoraires" , informe Christophe Perin, l’organisateur des 48Heures. Ces créneaux sont 2-3h du matin du vendredi au samedi; 3-4h et 4-5h du matin du samedi au dimanche. "Le but, c’est de créer une chaîne de binômes cyclo-pédestres à la façon des courses de relais, de 19h le vendredi à 19h le dimanche, ajoute l’organisateur. Le but est évidemment de ne pas casser la chaîne: qu’il vente ou qu’il neige, il faut donc venir. Ce qui n’est rien par rapport à la misère et la faim…"