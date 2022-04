Donceel: le «Trait d’Union» repart en balade gourmande ce 8 mai

Après la privation causée par la pandémie, les papilles gustatives vont se remettre en alerte pour la 9eédition de la Balade dînatoire organisée par le Trait d’Union. Ou comment allier gastronomie, balade à pied, à vélo, à cheval ou en voiture avec convivialité et redécouverte du patrimoine villageois. À travers les rues et routes de Haneffe, Donceel et Limont, pour quatre étapes d’un menu concocté par des membres du Comité. De l’apéro Sour et les zakouskis au dessert glacé, une entrée froide (filet de porc poché au vin rouge…), un potage de saison, un plat (duo de brochettes bœuf-poulet…) et le fromage. D’étape en étape, il reste donc la possibilité d’éliminer les surplus de calories! Et de flâner pour se consacrer au concours-surprise récompensé par un panier gourmand de la Ferme Schalenbourg. Privé de son marché de Noël depuis deux ans également, le Trait d’Union renoue ainsi avec cette belle tradition qui s’est installée dans les animations de l’entité. À noter que le nombre de convives est limité. L’apéro et un verre de vin/bière/soft sont offerts avec l’entrée. Les autres boissons ne sont pas comprises et sont en vente à chaque halte.