Les 600 points LED en cours d’installation

L’intérêt?"Plutôt que l’opération soit étalée, cela va nous permettre de rentrer tout de suite dans une économie d’énergie. Le retour sur investissement se fera donc sur trois ans."Un investissement de 300000€ desquels 220000€ sont à la charge de RESA."Cela leur permet de faire une économie d’entretien. La part communale(NDLR: de 80000€ donc), elle, sera amortie par l’économie d’énergie qu’offre cette technologie", par rapport à la technologie au sodium (ampoules orange) jusqu’alors utilisée.

Un système adaptable

Ce nouveau dispositif demandera aux habitants un petit moment d’adaptation."La lumière est très blanche et il y a moins de déperdition. Il faudra qu’on s’habitue", ajoute le mayeur, qui précise néanmoins que les ampoules sont actuellement réglées au maximum et que des adaptations seront réalisées une fois le parc entièrement renouvelé."La lumière est encore très vive. Une fois tous les circuits mis en route, l’intensité sera adaptée, notamment en fonction des heures et des endroits. Ce qui apportera une certaine rationalité d’utilisation et plus de confort pour les yeux."

D’ailleurs, les Donceelois qui remarquent un problème peuvent le faire remonter à la Commune."Notamment pour les systèmes situés proches des maisons. On comprend qu’il pourrait y avoir un certain inconfort pour les habitants. Dans tel cas, ils peuvent nous informer et on pourra alors régler à la fois l’intensité et l’inclinaison. On fera une sorte de cadastre des endroits où l’installation pose problème."