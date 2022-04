Le conseil communal donceelois a accepté à l’unanimité sa démission ce jeudi soir. Cette décision intervient après que le collège communal ait constaté des mouvements anormaux d’argent.

"Il y a bien eu détournement d’argent public", confirme le bourgmestre Philippe Mordant. Selon plusieurs parents d’élèves, le directeur avait utilisé la carte Visa de l’école à des fins personnelles (restaurants, vêtements, parfumerie). On évoque un montant de 6000€.

La Commune ne s’est pas contentée d’accepter la démission du directeur."Le collège communal a entrepris une procédure,poursuit le bourgmestre.Nous avons fait appel à un avocat. Une plainte sera déposée dans les prochains jours. Nous ne pouvons pas tolérer que quelqu’un utilise de l’argent public à des fins personnelles."

Pas à son coup d’essai

Ce n’est pas la première fois que le directeur se fait remarquer, dans le mauvais sens du terme. Déjà lors de l’année scolaire 2019-2020, il avait été pris en grippe par de nombreux parents. À tel point qu’ils avaient débarqué en masse au conseil communal et avaient énoncé une liste de 59 faits reprochés au désormais ex-directeur. Parmi ceux-ci: problèmes de comportement, harcèlement, insultes…

«C’était une erreur de casting»

En réaction, la Commune avait organisé plusieurs réunions avec les parents et également apporté des modifications au règlement d’ordre intérieur. Mais ce n’était pas suffisant. Plusieurs parents ont en effet changé leur enfant d’école à la fin de l’année scolaire.

Et malgré tous ces problèmes, le directeur a été nommé en décembre 2020."Un jury, composé de deux directeurs professionnels, l’avait reconnu comme compétent. On s’est basé là-dessus pour le nommer. Plusieurs parents nous avaient avertis qu’il y avait un problème avec sa personnalité. Et on a fait l’erreur de ne pas avoir intégré ce facteur dans notre réflexion."Et d’une manière générale:"On ne peut que conclure à une erreur de casting."

Et pour le futur? L’institutrice Geneviève de Sart assure pour l’instant l’intérim en tant que directrice."On lancera dans les prochaines semaines une procédure de recrutement. Je me tiendrai à l’écart de cette procédure."Le bourgmestre évoque même la possibilité de faire appel à un bureau d’études.

Et pour conclure, " la personnalité du directeur étant hors de l’équation, je suis certain qu’on aura droit à un avenir meilleur".