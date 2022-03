Donceel: Acculé, le directeur des écoles communales démissionne pour éviter la faute grave

De quelle erreur s’agit-il exactement? Se retranchant derrière le secret du huis clos, l’échevine refuse d’en dire plus en ajoutant seulement qu’il n’y a pas de poursuite pénale à l’encontre du directeur."Pas actuellement…"

Le bourgmestre Philippe Mordant n’est pas plus loquace mais parle tout de même de faits graves qui l’amèneront à accepter la démission du directeur ."En attendant, l’intérim est effectué efficacement par Geneviève de Sart."

En coulisse, on évoque des faits de détournement d’argent qui auraient été mis au jour un peu par hasard. Selon certains parents d’enfants d’école, il est question de la carte Visa de l’école que le directeur aurait utilisée à des fins personnelles (restos, vêtements, parfumerie). On parle d’une somme de 6000€ que le directeur ne peut justifier. De l’argent qui aurait été récolté lors de soupers, marchés de Noël ou fêtes scolaires…

Des faits qui ne vont pas arranger les relations entre les parents et le futur ex-directeur d’école. On se souvient en effet qu’en 2019, plusieurs parents d’élèves avaient déploré l’attitude du directeur en question (mauvaise communication, cas de harcèlement, problèmes de comportements, insultes).

Du côté de l’opposition, on espère bien faire toute la lumière sur le comportement du directeur."J’ai plein de choses à dire mais je les garde pour le huis clos,explique Pernelle Bourgeois, conseillère Renouveau.Mais on va porter un grand intérêt à ce dossier. D’autant plus que ce directeur a déjà fait énormément de remous qui ont mis à mal la réputation de l’école. Maintenant, j’attends de voir ce que dira la majorité."

Le conseil de jeudi soir risque d’être assez tendu. Et même si ce dossier sera examiné à huis clos, plusieurs parents seront présents dans le public, comme cela avait été le cas en décembre 2019.