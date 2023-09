Une maison médicale au rez-de-chaussée de l’ancienne maison communale de Crisnée ?

Et ce projet, il n’est pas nouveau à Crisnée. Cela fait déjà sept ans que le bourgmestre, Philippe Goffin, avec le médecin à la retraite et ex-échevin Pierre Maréchal, en parlent. "Ça fait longtemps qu’on réfléchit et qu’on caresse l’envie de mettre ce projet en place, se souvient le mayeur. Vu qu’on a maintenant des locaux qui sont disponibles, on a décidé de pousser les portes d’un opérateur public qu’est le CHR. Là, on n’en est qu’aux négociations et on rencontre les acteurs de la santé de Crisnée (NDLR: médecins, infirmiers, aides soignants…) le 3 octobre."

Seuls trois généralistes pour 3 600 Crisnéens

Et comme le "susmentionne" le président du CPAS, le bourgmestre constate qu’il est de plus en plus compliqué d’obtenir un rendez-vous dans des délais raisonnables, notamment avec les médecins généralistes. Notons qu’ils ne sont que quatre médecins pour 3600 Crisnéens, l’un d’eux étant de surcroît principalement actif à l’extérieur du territoire communal. "Il est anormal de devoir attendre six mois pour avoir un rendez-vous chez son médecin."

Ok, mais cette maison médicale, comment va-t-elle se présenter ? "L’idée, c’est vraiment d’en faire un service de première ligne , intégré à tout un maillage de proximité, avant de potentielles interventions plus lourdes en hôpital, explique Philippe Goffin. On imagine tout d’abord un service accessible quasiment 24 h/24." Ensuite, "on ne veut pas qu’elle concurrence ce qui se fait déjà, à Crisnée ou dans les communes alentour, mais qu’elle soit complémentaire. On ne veut pas faire doublon." Et dans l’espace du bâtiment dévolu à ce projet, jusqu’à six cabinets médicaux pourraient voir le jour.

À Crisnée, il existe déjà certains spécialistes comme des dentistes, ophtalmologues, gynécologues, "beaucoup" de kinésithérapeutes. Toutefois, bien des spécialités manquent. "On est en train de réaliser une cartographie médicale de la région, pour connaître quels spécialistes pourraient venir travailler à Crisnée. Le CHR va nous y aider et voir comment déployer des médecins ici."

Une consultation citoyenne à destination des seniors a révélé une majorité d’avis allant dans ce sens: "Il est utile d’agir pour répondre aux besoins d’une médecine de proximité, à la façon du “circuit court” finalement."

Notons également que ce projet de maison médicale ne fait pas ombre aux autres – des appartements, une maison de jeunes, une maison des seniors, l’accueil des cyclos – depuis longtemps prévus dans les alcôves de l’ancienne maison communale.