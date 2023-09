Clap de fin pour la saison 2023 de la Mega Guingette: "À Crisnée, c’est toujours le top !"

Ce dimanche 10 septembre se tenait à Crisnée la dernière édition de l’été de la Mega Guingette. Et le public était au rendez-vous: environ 5 000 personnes présentes sur place pour profiter des groupes et set DJ. "On était complets !", se réjouit Oli Soquette.