Les premiers frelons asiatiques signalés à Crisnée, symptôme de l’invasion en cours

Et là où ces derniers sont les plus nombreux, c’est sur les entités d’Odeur et de Kemexhe. "Ceci dit, ça n’a aucune valeur scientifique, reconnaît le mayeur. C’est juste que c’est de là que nous avons reçu la plus grande partie des retours. Ce qui ne veut pas dire que c’est là où il y en a le plus ou que s’y trouvent des nids." Ce(s) dernier(s) ne se trouve(nt) d’ailleurs peut-être même pas sur la commune.

Jusqu’à présent, aussi, personne n’a signalé avoir été blessée par cet hyménoptère qui nous vient principalement d’Asie du Sud-Est, bien que l’espèce soit plus agressive que son cousin européen.

Notons que le premier nid de frelons asiatiques découvert en Wallonie l’a été en 2016 dans la région de Tournai. "La progression de l’espèce n’a jamais cessé de croître depuis. C’est une espèce invasive qui menace directement les abeilles qu’elle chasse sans merci. C’est pourquoi elle fait l’objet d’un suivi particulier par l’administration régionale", selon la Région wallonne.

La zone de secours Hesbaye: "De plus en plus d’appels"

Il arrive de plus en plus régulièrement que la zone de secours Hesbaye soit contactée pour détruire des nids de frelons asiatiques et exterminer des colonies. "C’est vrai qu’on reçoit de plus en plus d’appels à ce sujet, informe Gauthier Viatour, attaché de presse de la zone. Auparavant, on devait signaler à la Région wallonne la présence de frelons quand nous en prenions connaissance, mais plus maintenant puisqu’ils sont partout. Il y en a tant que la Région est débordée dans son recensement."

Et cette prolifération des frelons asiatiques a incité la zone à s’équiper, en plus des formations destinées aux équipes d’intervention. "On a fait l’acquisition d’une combinaison de protection mais aussi d’une perche pour injecter dans les nids les produits dévolus à leur élimination." Si un nid est aperçu, il ne faut pas s’en approcher et appeler le 112 ou une société privée d’extermination. Et tant pour l’un que pour l’autre, ce n’est pas sans coût: "À la zone de secours, une intervention est facturée 85,39 €, valable pour tous les hyménoptères."