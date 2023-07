L’Inkipit festival épargné par la pluie, finalement, à Crisnée

Le festival a été relativement épargné par la météo, les lieux n’ont été que peu touchés par la pluie, pourtant diluvienne, qui s’est abattue sur Liège. "On est très satisfait de cette troisième édition. On avait une grosse appréhension vis-à-vis de la météo. Jusqu’au dernier moment, on s’est dit qu’il n’y aurait presque personne. Mais finalement, non. J’espère que le public a pu faire de chouettes découvertes", raconte Eline Sturbois, la chargée de communication de l’Inkipit Music ASBL. C’est qu’ils ont été 300 festivaliers à avoir répondu au rendez-vous. "C’est une centaine de moins qu’espéré."

Tous sont venus applaudir ces artistes encore peu connus que l’organisation souhaitait mettre en lumière. "L’ASBL organise d’autres manifestations pendant l’année, comme des concerts thématiques. Ce festival, c’est notre principal événement qu’on prépare depuis le mois de décembre."

Pour l’année prochaine, il est envisagé de déplacer la scène principale afin de pouvoir permettre au public de profiter pleinement du coucher de soleil…