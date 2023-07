C CALO: "On était bien au Cover Festival" de Crisnée (photos)

Une belle entrée en matière avant de voir monter sur scène le profil androgyne et moustachu de Giuseppe Malinconico, leader de Break Free, groupe tribute de Queen. Break free est réputé pour être le meilleur tribute band de Queen, en Europe. Une affirmation vérifiée sur la Fun Zone. Outre une voix proche de celle de Freddy Mercury, la scénographie et les costumes à l’identique concourent à rendre plus vraie que nature cette plongée dans le rock mâtiné d’excentrisme du légendaire groupe britannique.

Calogero et The Cure

Samedi, ce sont les Liégeois de C CALO qui débutent le concert et distillent la pop fraîche de Calogero. On note la similitude de tessiture entre la voix de Laurent et celle du chanteur français. À s’y méprendre si on ferme les yeux. Le tribute band a aligné les tubes, Safe sex, Face à la mer, Yala, avant de terminer en apothéose par les morceaux qui ont fait décoller à l’époque la carrière du vrai Calogero, En apesanteur et Aussi libre que moi.

Changement de décor et de style avec Curiosity. Un groupe qui partage sa passion pour le groupe de Crawley, The Cure. Moins "capillairement" équipés que Robert Smith et consorts, les membres du tribute band maîtrisent parfaitement leur sujet avec une setlist qui mélange bonbons pop comme Close to me, Boys don’t cry, l’incontournable A Forest et sa ligne de basse entêtante et des compositions moins commerciales et plus sombres comme Fascination street, Push ou Last day of summer.

On s’envole à nouveau avec The Planes

Pour faire décoller définitivement le Festival, les Bruxellois de The Planes, déjà tête d’affiche l’an dernier, sont revenus mettre le feu comme ils savent si bien le faire. Avec ces musiciens multitalentueux, c’est le grand écart musical. Entre les reprises des hits des stars du moment, Beyoncé, Harry Styles, Billie Eillish et les valeurs sûres comme Sting, Led Zeppelin, Dépêche Mode, Georges Michaël, etc., que l’on regarde à gauche ou à droite, tout le monde se trémousse et chante. Prise dans l’ambiance, la foule ne voit même pas le soleil se coucher sur la Fun Zone, promesse une fois de plus d’heureux lendemains pour le Crisnée Cover Festival.

"On veut que les artistes et le public soient dans un cocon"

André Joyeux, vous êtes une des chevilles ouvrières de l’organisation du Cover Festival. Il a fait le plein cette année et durant les deux jours. Comment expliquez-vous son succès ?

Le public est fidèle et acquis. Certains reviennent régulièrement. Ils savent qu’il y aura de la qualité et de la convivialité. On a chaque fois un espace qu’on essaie d’aménager de mieux en mieux. Ça devient aussi multigénérationnel. On voit des jeunes qui viennent parce qu’ils aiment l’atmosphère.

Les festivals de cover fleurissent un peu partout, vous n’avez pas peur de la concurrence ?

C’est effectivement devenu une mode, mais il faut comprendre le phénomène. Pour nous, il y a deux aspects importants, l’affiche et la notoriété. On a neuf ans d’existence, donc on peut parfois prendre un peu de risque quant à la notoriété des artistes choisis. Et quand on atteint une jauge comme la nôtre (NDLR: 2 500 à 3 000 personnes par jour) , ça nous convient. On veut rester convivial, on ne veut pas devenir plus grand.

Comment choisissez-vous les groupes ?

On choisit en fonction de ce qu’on a déjà eu pour ne pas reproduire la même chose. Parfois on tombe bien par rapport à l’actualité. Par exemple l’an dernier, Coverplay était là alors que Coldplay était justement en tournée. Cette année, c’est Curiosity qui est présent alors que The Cure est en pleine tournée également. On a une petite bonne étoile par rapport à la programmation.

Il y a pas mal de groupe Liégeois cette année (NDLR: Acoufun, C CALO, Curiosity) ?

C’est un hasard. Ce n’est pas une question de régionalité, mais de qualité. Il n’y a pas de limitation à la Province.

Qu’est ce qui est important pour le bon déroulé du Cover Festival ?

La qualité du son et de l’éclairage. Techniquement, on veut que les artistes et le public soient dans un cocon. D.P.