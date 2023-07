Avalanche de saveurs et Joyeux Craft Food à la Fun Zone de Crisnée durant tout l'été

En plus de la bière Pulp, réalisée à partir d’un houblon cultivé à Villers-L’Évêque (Awans), de la bière liégeoise Norm Brewing et de vins naturels, les "chilleurs" pourront goutter aux burgers terroirs du jeune Waremmien. "Le pain vient de la boulangerie Chez Blanche (Crisnée), la viande de la ferme Christophe (Fexhe-le-Haut-Clocher) et le fromage de la Cave du fromager (Aywaille) . Pour les softs, on a opté pour du kombucha. Ce sont des sodas naturels dans lesquels se trouvent des probiotiques, très bons pour la digestion et la flore intestinale." Avalanche de saveurs, en plus de ses glaces, proposera des cocktails.

"La Terrasse du swing" sera ouverte jusqu’au 16 septembre, les vendredis et samedis de 16 h à 21 h et les dimanches de 15 h à 18 h.