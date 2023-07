Deux champignons de récupération des eaux de pluie construits sur le site de la charmille à Crisnée

C’est un paradoxe, le bourgmestre de Crisnée le reconnaît. Celui d’avoir construit deux "champignons" de récupération des eaux de pluie de part et d’autre de la charmille des Valentines et des Valentins, juste au pied du château d’eau… "Ces deux structures sont destinées à permettre un arrosage le plus naturel possible, des parcelles potagères notamment, explique Philippe Goffin. Il fallait être cohérent. On pouvait choisir la facilité de connecter le site au château d’eau mais on veut que ce premier reste autonome. On va donc jusqu’au bout en récupérant l’eau de pluie."