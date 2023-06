Crisnée: encore une belle brochette de cover bands pour la 7e édition du Cover festival

Autre nouveauté cette année, le parking pour vélos qui pourra accueillir jusqu’à une bonne centaine d’engins mécaniques. "On veut inciter les gens à venir à vélo . Même ceux qui viennent en voiture: ils peuvent se garer un peu plus loin et finir leur trajet à vélo."

Vendredi plus rock, samedi plus festif

Et c’est encore une fois une belle brochette de groupes de cover qui viendront animer ces deux journées et soirées. "On a invité six groupes de cover, avec la volonté que le vendredi soit plus rock et le samedi plus festif. Cela permet d’attirer une clientèle davantage diversifiée, détaille l’organisateur. Même si tous les groupes qu’on a choisis dans la programmation font clairement l’unanimité."

Le vendredi, c’est le band liégeois Acoufun qui ouvrira le bal avec ses chansons acoustiques dont il s’est fait la spécialité. The Minds présentera un échantillon des 40 ans de discographie du célèbre groupe écossais Simple Minds. Et en tête d’affiche de ce premier jour de festival, "qui clôturera le vendredi, c’est une grosse machine qu’on a invitée: Break Free. C’est à mon sens le meilleur groupe de reprises européen de Queen."

Le line up du samedi, lui, sera donc plus "populaire". "Comme à chaque fois, le premier concert rend hommage à la francophonie." Et c’est C Calo, qui rend hommage au chanteur français Calogero, qui ouvrira le bal. Suivi par les Liégeois de Curiosity qui, eux, reprennent Cure. "Le samedi se terminera par l’un des meilleurs tribute de Belgique, The Planes, qui proposera un répertoire de reprises explosif !"

L’organisateur invite les personnes à réserver sans tarder car sur la jauge maximum de 2 500 entrées au Cover festival, "fixée pour le confort des festivaliers", deux tiers ont déjà été réservées. "Ça m’embêterait de devoir refuser des personnes à l’entrée ce week-end-là."

Le festival se tiendra le vendredi de 17 à 1 h et le samedi de 16 à 1 h. Les préventes (23 €/un jour-35 €/deux jours) peuvent être achetées sur le www.crisneecoverfestival.be ou à la Q8 du rond-point de la Grand-Route, à Crisnée. Des places pourront aussi être achetées sur le site du festival (29 €-39 €), sauf s’il est sold out d’ici là.