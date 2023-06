Sept places vont être créées à la crèche Le Jardin des Tout P’tits à Crisnée

Validé ! Le projet d’agrandissement de la Maison communale d’accueil de l’enfance (MCAE) de Crisnée, Le Jardin des Tout P’tits, a récemment reçu le feu vert de la Région wallonne et de l’ONE (Office de la naissance et de l’enfance). Avec une promesse de subside en prime, celui-ci de 250 000 €, sur un montant total pour ces travaux estimés à près d’1 million d’euros. Des travaux qui se destinent à créer sept nouvelles places, mais pas seulement: "De 14 places, on va passer à 21, informe le président du CPAS de Crisnée, Jean-François Brillon. Actuellement, la crèche occupe le rez-de-chaussée et l’étage. On va tout rapatrier au rez. À cet étage, et au deuxième inoccupé qu’on va rénover également, on va créer un appartement une chambre et un autre avec deux chambres." Il ne s’agira pas d’appartements sociaux. Cependant, "on privilégiera les jeunes qui se lancent dans la vie. Car le loyer sera tout à fait abordable".