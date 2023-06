Voie centrale drève des Tilleuls et rue du Geer à Crisnée : "Des retours positifs"

Mais cette dernière, va-t-elle s’étendre ? Tout d’abord, vu la satisfaction exprimée par les usagers, la chaussée à voie centrale restera d’application sur la drève des Tilleuls et dans la rue du Geer. "On a d’ailleurs placé les panneaux et dessiné les marquages au sol, ajoute le mayeur. Si on va l’étendre à d’autres voiries ? C’est possible mais comme on l’a déjà dit, on préfère attendre six mois avant de décider de l’étendre."

Pour rappel, la chaussée à voie centrale est une voirie composée d’une bande centrale, destinée au trafic motorisé, encadrée par deux bandes latérales dédiées aux usagers faibles. La largeur de la bande centrale seule ne permet pas le croisement de deux véhicules, qui sont toutefois autorisés à emprunter les bandes latérales lors des croisements mais sans pour autant mettre en danger les piétons et cyclistes qui s’y trouvent. En somme, c’est ici un concept de partage de l’espace qui invite les automobilistes à changer de comportement et les force à plus de prudence.