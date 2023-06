Le bulletin communal "Aux dernières nouvelles" devient "Le petit monde de Crisnée"

Changement de nom pour le bulletin communal. Jusqu’alors intitulé "ADN" (pour "Aux dernières nouvelles"), ce dernier s’appelle désormais "Le petit monde de Crisnée". "Depuis 23 ans que je suis en place, on avait commencé par La lettre du bourgmestre, qui tenait sur une page A4, suivie plus tard par l’Info à Crisnée pour finir par l’ADN, qu’on voulait représentatif justement de l’ADN de Crisnée , se souvient le bourgmestre, Philippe Goffin. Pour ajouter une couche crisnéenne supplémentaire, on a donc décidé de l’appeler Le petit monde de Crisnée."